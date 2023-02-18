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21:59, 18 февраля 2023Мир

Генсек НАТО отказал Украине в поставке кассетных бомб

Генсек НАТО Столтенберг отклонил требование Украины по поставке кассетных бомб
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказал Украине в поставке кассетных бомб. Его слова телеканалу RTL на Мюнхенской конференции по безопасности передает издание NAU.

По словам Столтенберга, альянс не рекомендовал и не поставлял эти виды оружия Киеву. «Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы», — добавил он.

Во время выступления на конференции генсек НАТО заявил, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России.

До этого генсек НАТО заявил, что поставки оружия Киеву — это единственный путь к миру на Украине. Он также призвал членов альянса поставлять «современное оружие, включая танки».

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Марина Совина
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