Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами

Глава Чечни Кадыров заявил, что не занимается назначением на командные должности в МО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram масштабную смену командующих военными округами.

По его словам, все назначения в Минобороны России в сети связывают с его предыдущими заявлениями. «Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — подчеркнул он.

Политик отметил, что у чеченских боевых офицеров слаженные отношения с министерством обороны, нет никаких разногласий. Кадыров также подчеркнул, что, несмотря на доступ к информации о ходе спецоперации на территории Украины и потенциале российской армии, он не занимается назначением на командные должности или снятием с них.

В России за последние полгода сменили командующих в четырех из пяти военных округов. В частности, генерал-лейтенант Рустам Мурадов возглавил Восточный военный округ.