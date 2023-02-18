Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:22, 18 февраля 2023Россия

Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами

Глава Чечни Кадыров заявил, что не занимается назначением на командные должности в МО

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram масштабную смену командующих военными округами.

По его словам, все назначения в Минобороны России в сети связывают с его предыдущими заявлениями. «Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — подчеркнул он.

Политик отметил, что у чеченских боевых офицеров слаженные отношения с министерством обороны, нет никаких разногласий. Кадыров также подчеркнул, что, несмотря на доступ к информации о ходе спецоперации на территории Украины и потенциале российской армии, он не занимается назначением на командные должности или снятием с них.

В России за последние полгода сменили командующих в четырех из пяти военных округов. В частности, генерал-лейтенант Рустам Мурадов возглавил Восточный военный округ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об улучшении российских позиций близ Артемовска
Названа выступающая против продолжения вооруженного конфликта на Украине страна
В Британии заявили о готовности первыми поставить Украине оружие дальнего боя
Названы сроки развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя
В ДНР не увидели признаков отвода украинских войск из Артемовска
Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами
В USADA ответили на вопрос о расследовании в отношении Махачева
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита в Эфиопии
Вице-президент США высказалась о будущем Украины
В Молдавии задержали подозреваемых в незаконном финансировании оппозиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.