Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: западные страны наживаются на украинском кризисе

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV24 раскрыл скрытые мотивы западных стран относительно Украины. По его словам, они всячески стремятся нажиться на украинским кризисе.

«Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя», — заявил он, отметив, что в настоящее время украинский рынок является крайне прибыльным.

Пабрикс считает, что в итоге государства, которые почти не оказывали поддержку Киеву, либо не делали этого совсем, в итоге решатся помочь Украине для того, чтобы не упустить выгоду. Кроме того, по его мнению, найдутся и такие, кто не оказал Киеву почти никакой помощи, но будет уверять, что именно они по-настоящему его поддерживали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь на Украине и как можно скорее сесть за стол переговоров. По ее словам, Киев под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал.