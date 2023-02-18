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03:28, 18 февраля 2023Мир

В Латвии раскрыли скрытые мотивы Запада относительно Украины

Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: западные страны наживаются на украинском кризисе

Фото: Pixabay

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV24 раскрыл скрытые мотивы западных стран относительно Украины. По его словам, они всячески стремятся нажиться на украинским кризисе.

«Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя», — заявил он, отметив, что в настоящее время украинский рынок является крайне прибыльным.

Пабрикс считает, что в итоге государства, которые почти не оказывали поддержку Киеву, либо не делали этого совсем, в итоге решатся помочь Украине для того, чтобы не упустить выгоду. Кроме того, по его мнению, найдутся и такие, кто не оказал Киеву почти никакой помощи, но будет уверять, что именно они по-настоящему его поддерживали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь на Украине и как можно скорее сесть за стол переговоров. По ее словам, Киев под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал.

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Марина Совина
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