В МИД ответили на призыв Китая прекратить огонь на Украине

Захарова заявила, что Украина заблокировала инициированные переговоры с РФ по указанию США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РБК ответила на призыв постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь на Украине и как можно скорее сесть за стол переговоров.

Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова напомнила, что Москва не отказывалась от предложения переговоров, однако Украина в сентябре 2022 года законодательно запретила подобную возможность.

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в сентябре отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером.

Президент Франции Эммануэль Макрон наряду с некоторыми другими политиками Европы и США настаивал, чтобы Киев не отказывался от переговоров с Москвой.

Последние очные переговоры двух стран прошли в конце марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раз заявлял, что перспективы для диалога между двумя странами отсутствуют. У Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать предъявленные Москвой требования, указывал пресс-секретарь президента.

Призыв Китая к прекращению огня

Постпред КНР Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности ООН призвал Россию и Украину как можно скорее прекратить огонь и начать мирные переговоры. Он также подтвердил приверженность Пекина к дипломатическому урегулированию конфликта.

США, ЕС и НАТО также следует сесть с Россией для всеобъемлющего и глубокого диалога, основанного на принципах неделимости безопасности. Им следует обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру Чжан Цзюнь постпред Китая при ООН

16 февраля в интервью BBC News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки Москве, так как это ослабит Украину. Отвечая на вопрос о переговорах, он сказал, что не намерен говорить с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку не доверяет ему.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь указал, что главе украинского государства не придется вести никакого диалога — ему нужно будет подписать то, что скажут. Он добавил, вспоминая минские соглашения, что цена подписанной Зеленским бумаги будет невысокой.

Выполнение минских соглашений могло бы предотвратить кризис на Украине

Постпред Китая при ООН заявил, что выполнение минских соглашений могло бы помочь избежать сложившейся на Украине ситуации.

Если бы все положения минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня Чжан Цзюнь постпред Китая при ООН

По словам дипломата, украинский кризис стал кульминацией противостояния в сфере европейской безопасности, которое длится со времен холодной войны и связано с постоянным расширением НАТО на восток.

Цзюнь отметил, что стремление к политической исключительности и сдерживанию силой определенной стороны стало корнем причины, по которой Европа оказалась в тяжелом положении в сфере безопасности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. У России, по его словам, была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признался, что Киев изначально не планировал выполнять Минские соглашения, но использовал их преимущественно для обмена военнопленными.

Украинский лидер также отмечал, что подписанные в 2015 договоренности были уступкой России и не могли урегулировать конфликт. «В [соглашения] не был включен вопрос о Крыме. И, когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас… Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема», — рассказал политик.

