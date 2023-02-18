Белый дом оценил необходимость нового выделения средств для помощи Украине

Белый дом сообщил о готовности запросить у Конгресса новые средства для помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, оценивая необходимость властей США в новом выделении средств для помощи Украине, рассказал, что американский президент Джо Байден готов выступить с обращением к Конгрессу по данному вопросу, если это потребуется, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что нам не придется этого делать. Но мы, безусловно, готовы», — заявил он.

По его словам, администрация США прорабатывает варианты расходования выделенных ранее средств, объем которых составляет около 42 миллиардов долларов. Кирби подчеркнул, что Вашингтон уже начал отправлять Киеву пакеты помощи. Он также добавил, что в настоящее время нет необходимости просить Конгресс о дополнительном выделении финансовой помощи, подчеркнув, что это все же будет сделано, если потребуется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что в скором времени табу на поставку Киеву дальнобойных ракет будет снято. Он заверил в том, что данный вопрос уже прорабатывается.