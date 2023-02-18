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21:36, 18 февраля 2023Мир

В Венгрии назвали Европу исключением из общей позиции по санкциям

Премьер Венгрии Орбан: мир разделяет позицию Венгрии по санкциям, за исключением Европы
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Мир разделяет позицию Венгрии относительно антироссийских санкций, исключение составляет лишь Европа. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил, что ввод ограничений против российских энергоресурсов привел бы к разрушению Венгрии. «Из национальной консультации мы знаем, что в этом существует национальное единство. Поэтому мы сохраняем экономическое сотрудничество с Россией и даже советуем это всему Западному миру, потому что без связей не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров», — отметил он.

Орбан добавил, что по этой причине Будапешт не намерен вводить санкции против российских церковных деятелей. По его словам, достаточно того, что рестрикции коснулись актеров и спортсменов. Премьер подчеркнул, что Венгрия не намерена изолироваться от здравомыслящей части мира. «Венгерское понимание только в Европе является исключением, в мире оно общепринятое», — указал он.

Ранее Орбан предостерег Европу от большего втягивания в вооруженный конфликт на Украине, способный перерасти в войну. Он отметил, что существует вероятность отправки Евросоюзом «миротворческих войск».

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Варвара Кузьмина
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