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22:28, 18 февраля 2023Мир

МИД России пообещал ответить на решение Нидерландов ограничить число дипломатов

МИД: Россия даст соответствующий ответ на решение Нидерландов ограничить число дипломатов

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Решение Нидерландов ограничить число работающих в стране российских дипломатов не останется без последствий. Об этом агентству ТАСС заявили в МИД России.

На Смоленской площади пояснили, что Москва «даст соответствующий ответ».

Ранее 18 февраля внешнеполитическое ведомство Нидерландов указало, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. В связи в этим ряду российских дипломатов придется покинуть королевство. Им предписано в течение двух недель выехать за пределы страны, при этом точное число дипломатов не называется.

Также в Амстердаме было принято решение с 21 февраля закрыть торговое представительство России.

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Марина Совина
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