Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 18 февраля 2023Мир

В торговом центре Парижа началась массовая паника

BFMTV: в парижском торговом центре после падения посетителя началась массовая паника

Фото: Shutterstock

В торговом центре «Четыре сезона» в Париже началась массовая паника после падения посетителя с высоты. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в парижском районе Дефанс. Согласно источникам телеканала в полиции, мужчина упал с высокого этажа, а его падение спровоцировало шум, из-за чего среди посетителей началась паника. Личность погибшего и причины произошедшего неизвестны.

Правоохранительные органы также отметили, что никаких выстрелов, о которых сообщали пользователи соцсетей, произведено не было. В свою очередь в префектуре Парижа призвали граждан избегать район, где случилось ЧП.

Ранее в Перу на 121-м километре Панамериканского шоссе в провинции Талара рейсовый автобус, перевозивший 60 человек, упал с обрыва. По предварительной версии, водитель не справился с управлением в темное время суток на участке дороги с крутым уклоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране
Немецкий политик раскритиковал требование Киева о кассетных и фосфорных бомбах
Суд в Москве вернул хозяйке найденную на улице другими людьми собаку
В торговом центре Парижа началась массовая паника
Мужчины назвали самые желанные подарки на 23 февраля
Командир ВСУ рассказал о сверхсложной ситуации в Артемовске
В Европе не обнаружили исправных танков для передачи Украине
Мясников назвал правильный способ устраивать разгрузочные дни
В США сообщили о проблемах украинских летчиков с советскими Ми-8
Медведев вернется в топ-10 рейтинга ATP
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.