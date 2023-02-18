В США назвали спецоперацию на Украине обоснованной

Американский журналист Херш назвал спецоперацию России на Украине обоснованной

Автор статьи о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», американский журналист Сеймур Херш заявил, что не считает спецоперацию России на Украине безосновательной. Об этом он рассказал в беседе с порталом consortiumnews.com.

Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной и подчеркнул, что решение российского президента Владимира Путина подкрепляли «факторы». По его мнению, действия на Украине начались «не без оправдания». Он подчеркнул, что Путина беспокоило расширение НАТО и возможное вступление Киева в альянс.

«Мы установили ракеты на границе с Китаем, которые мы называем оборонительными, но которые очень просто переделать в ракеты, которые могут уничтожить Москву в течение 7-8 минут. Так что мы тоже проявили немало агрессии», — добавил журналист из США.

Расследователь также назвал самой агрессивной страной мира США.

В том же интервью Херш оценил мнение США о победе Украины в конфликте с Россией и назвал его самоубийственным. По его мнению, США «нужно было продавливать мир».

