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04:07, 18 февраля 2023Мир

В США назвали спецоперацию на Украине обоснованной

Американский журналист Херш назвал спецоперацию России на Украине обоснованной
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Автор статьи о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», американский журналист Сеймур Херш заявил, что не считает спецоперацию России на Украине безосновательной. Об этом он рассказал в беседе с порталом consortiumnews.com.

Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной и подчеркнул, что решение российского президента Владимира Путина подкрепляли «факторы». По его мнению, действия на Украине начались «не без оправдания». Он подчеркнул, что Путина беспокоило расширение НАТО и возможное вступление Киева в альянс.

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«Мы установили ракеты на границе с Китаем, которые мы называем оборонительными, но которые очень просто переделать в ракеты, которые могут уничтожить Москву в течение 7-8 минут. Так что мы тоже проявили немало агрессии», — добавил журналист из США.

Расследователь также назвал самой агрессивной страной мира США.

В том же интервью Херш оценил мнение США о победе Украины в конфликте с Россией и назвал его самоубийственным. По его мнению, США «нужно было продавливать мир».

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Марина Совина
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