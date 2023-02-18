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21:41, 18 февраля 2023Мир

Рим отказался передавать Киеву оружие для нанесения ударов по России

Глава МИД Италии Таяни: речи о поставках наступательных вооружений Украине нет

Фото: Mourad Balti Touati / Globallookpress.com

Рим не будет отправлять Киеву оружие для нанесения ударов за пределами Украины. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Его слова передает телеканал Rai News 24.

Таяни отметил, что Италия предоставила Украине оборонительное оружие, а о поставках наступательных вооружений речи нет. Также он напомнил, что Рим не хочет войны с Россией, о чем неоднократно делал заявления. «Италия не отправляла и не будет отправлять военные инструменты для нанесения ударов за пределами украинской территории», — подчеркнул Таяни.

Ранее Таяни оценил идею создания спецтрибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине. «Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет спецтрибунал, мы не против», — высказался политик.

Также он говорил, что Рим не придерживается антироссийской позиции и не поддается внешнему давлению в определении собственной политики.

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Екатерина Подвигина
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