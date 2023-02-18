В Госдуме раскрыли подробности закона о защите русского языка

Депутат Шолохов: наказание за нарушение закона о русском языке пока не предусматривается

Наказание за нарушение закона о защите русского языка от заимствований пока не предусматривается, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий раскрыл подробности принятого ранее закона о русском языке.

«На настоящий момент те нормы, которые уже приняты и прошли все три чтения, вступают в силу с 2025 года. То есть на подготовку к исполнению закона дается два года — немалый срок. За это время необходимо разработать грамматические справочники, которые могут служить объективным критерием правильности применения родного языка, и необходимо провести работу над теми нормами и теми кодексами, которые подразумевают наказание», — заявил Шолохов.

Сейчас это в каком-то смысле рамочный закон — наказание пока не предусматривается Александр Шолохов депутат Госдумы

16 февраля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, призванный защищать русский язык от чрезмерного использования иностранных слов и заимствований. В пояснительной записке к документу уточняется, что принятие закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности россиян, а также корректность использования русского языка.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала попадающие под закон о защите языка от заимствований иностранные слова, от которых необходимо избавиться в первую очередь. Парламентарий считает, что такие слова, как джоггинг, журнализм, спуфинг и клаббинг нужно изъять из обращения и заменить на русские аналоги.

