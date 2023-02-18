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19:43, 18 февраля 2023Россия

В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге водитель за рулем Volkswagen Polo совершил наезд на 12-летнего мальчика

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Красносельском районе Санкт-Петербурга водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным портала, инцидент произошел 18 февраля около 13 часов дня на улице Юных Пионеров. Мужчина находился за рулем Volkswagen Polo, когда совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее появились подробности смертельного ДТП с участием автобуса на российской трассе.

Авария произошла 16 февраля на 596-м километре российской трассы Р-217. Транспортное средство следовало из Краснодара в Махачкалу. «Ближе к 8 утра почувствовал, что автобус переворачивается. Сделал переворота два. Нам пытались помочь, кто мог. Потом скорая приехала очень быстро», — рассказал один из пострадавших. В результате ДТП погиб один человек.

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Анастасия Астахова
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