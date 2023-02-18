Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в центральной Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в центральной Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным центра, подземный толчок был зафиксирован в 19:31 по Всемирному координированному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров и находился в 13 километрах к востоку от Гёксуна с населением 34,2 тысячи человек, а также в 54 километрах к северо-западу от Кахраманмараша с населением 376 тысяч человек.