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11:24, 19 февраля 2023Бывший СССР

Суд в Белоруссии вынес приговор выступившему против Лукашенко экс-послу

Выступившего против Лукашенко экс-посла Белоруссии Астапенко приговорили к пяти годам

Фото: Павел Бедняков

Суд Советского района Минска заочно приговорил к пяти годам колонии экс-посла Белоруссии в Аргентине Владимира Астапенко, который по итогам президентских выборов 2020 года выступил против Александра Лукашенко и поддержал оппозицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Астапенко занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Аргентине, Парагвае, Перу, Уругвае и Чили по совместительству до 23 сентября 2020 года. В день тайной инаугурации Лукашенко он подал в отставку, заявив, что не согласен с итогами голосования и преследованием протестующих.

Через несколько месяцев в отношении экс-дипломата возбудили дело о покушении на хищение бюджетных средств с использованием служебных полномочий, а сам он эмигрировал в Польшу.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в сумме 18 500 [белорусских] рублей (около 6,6 тысячи долларов) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей», — говорится в сообщении прокуратуры.

При этом, как отметили в ведомстве, наказание Астапенко в итоге было сокращено на один год, так как тот частично попал под действие амнистии.

Ранее Следственный комитет Белоруссии принял решение добиваться заочного суда над основателем Telegram-канала NEXTA Степаном Путило.

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Алевтина Запольская
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