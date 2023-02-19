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07:50, 19 февраля 2023Россия

Опубликованы кадры боя российских военных против американского MRAP MaxxPro ВСУ

Опубликованы видеокадры боя военных ВС РФ в окопах против американского MRAP MaxxPro ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Обнародованы видеокадры ожесточенного боя российских военных в окопах против американского MRAP MaxxPro вооруженных сил Украины (ВСУ). Их опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Судя по кадрам, бойцы ВСУ атаковали российские позиции. По ведущей огонь из 12.7-миллиметрового пулемета Browning M2 бронемашине два раза выстрелили из гранатомета, затем съемка прервалась.
При этом по деревне едет седан, нормально так. На соседнем поле бой идет, чего такого-то... — говорится в описании видео. Результат боя неизвестен.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из системы ТОС-1А «Солнцепек». Для этого потребовалось два неуправляемых реактивных снаряда.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе села Никольское Херсонской области вертолет Ми-8, принадлежавший ВСУ. Кроме того, 14 февраля Минобороны отчиталось, что российская авиация уничтожила в районе Черевковки ДНР истребитель МиГ-29, а также еще один украинский Ми-8 в небе над селом Славянкой.

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Екатерина Подвигина
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Опубликованы кадры боя российских военных против американского MRAP MaxxPro ВСУ
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