Опубликованы видеокадры боя военных ВС РФ в окопах против американского MRAP MaxxPro ВСУ

Обнародованы видеокадры ожесточенного боя российских военных в окопах против американского MRAP MaxxPro вооруженных сил Украины (ВСУ). Их опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Судя по кадрам, бойцы ВСУ атаковали российские позиции. По ведущей огонь из 12.7-миллиметрового пулемета Browning M2 бронемашине два раза выстрелили из гранатомета, затем съемка прервалась.

При этом по деревне едет седан, нормально так. На соседнем поле бой идет, чего такого-то... — говорится в описании видео. Результат боя неизвестен.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из системы ТОС-1А «Солнцепек». Для этого потребовалось два неуправляемых реактивных снаряда.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе села Никольское Херсонской области вертолет Ми-8, принадлежавший ВСУ. Кроме того, 14 февраля Минобороны отчиталось, что российская авиация уничтожила в районе Черевковки ДНР истребитель МиГ-29, а также еще один украинский Ми-8 в небе над селом Славянкой.