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06:24, 19 февраля 2023Россия

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из «Солнцепека»

РИА: российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из системы ТОС-1А «Солнцепек»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские военные уничтожили опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Для этого была задействована тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», сообщает РИА Новости.

Как рассказал корреспонденту агентства участник операции на месте событий, использовалось два неуправляемых реактивных снаряда. Военнослужащий назвал этот расход боеприпасов небольшим. Он отметил, что в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся позиции российских десантников.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе села Никольское Херсонской области вертолет Ми-8, принадлежавший ВСУ. Кроме того, 14 февраля Минобороны отчиталось, что российская авиация уничтожила в районе Черевковки ДНР истребитель МиГ-29, а также еще один украинский Ми-8 в небе над селом Славянкой.

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Екатерина Подвигина
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