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04:55, 19 февраля 2023Спорт

Кличко пофантазировал о спарринге с Путиным

Bild: боксер Владимир Кличко мечтает выйти на ринг с президентом России Путиным
Владимир Кличко

Владимир Кличко. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Бывший украинский боксер Владимир Кличко заявил, что мечтает выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным. Об этом спортсмен рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

При этом он подчеркнул, что его желание невозможно воплотить в жизнь. «Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии», — посетовал Кличко.

Ранее бывший боксер выступил с обвинениями в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) из-за поддержки российских спортсменов. По его словам, президент МОК Томас Бах представляет российские интересы вместо олимпийских ценностей.

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Варвара Кузьмина
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