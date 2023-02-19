Кличко пофантазировал о спарринге с Путиным

Bild: боксер Владимир Кличко мечтает выйти на ринг с президентом России Путиным

Бывший украинский боксер Владимир Кличко заявил, что мечтает выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным. Об этом спортсмен рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

При этом он подчеркнул, что его желание невозможно воплотить в жизнь. «Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии», — посетовал Кличко.

Ранее бывший боксер выступил с обвинениями в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) из-за поддержки российских спортсменов. По его словам, президент МОК Томас Бах представляет российские интересы вместо олимпийских ценностей.