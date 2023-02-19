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15:29, 19 февраля 2023Россия

В российском городе пьяный мужчина избил полицейского пакетом с мясом

РЕН ТВ: в Ставрополе задержали мужчину, избившего полицейского пакетом с мясом

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мужчина избил сотрудника полиции пакетом с замороженным мясом в Ставрополе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника телеканала, инцидент произошел в субботу, 18 февраля. Полицейский прибыл на задержание злоумышленника, который, выпив, вел себя неадекватно.

Во время задержания мужчина начал сопротивляться и ударил его пакетом по голове, что привело к сотрясению мозга и рассечению брови. Пострадавшему потребовалась госпитализация для обследования.

Нападавшего задержали. Будет ли против него возбуждено уголовное дело, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области полицейский лишился половины пальца во время потасовки в местном кафе. Одному из нападавших удалось скрыться.

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Алевтина Запольская
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