В Совфеде высказались о последствиях политического кризиса в Молдавии для Европы

Глава комитета Совфеда Карасин: ситуация в Молдавии негативно повлияет на Европу

Ситуация в Молдавии, связанная с политическим кризисом и раскручиваемым США алармизмом в отношении России, негативно повлияет на Европу в будущем. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Молдова. На Мюнхенской конференции уже сам Блинкен формирует новую линию напряжения. Очевидно, что наработанные самими американцами материалы о "русских усилиях по дестабилизации в Молдове" заброшены через [президента Украины Владимира] Зеленского», — высказался сенатор.

Он добавил, что последующее развитие ситуации «многовариантно, но последствия могут быть прискорбными для Европы в целом».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены приписываемыми России планами дестабилизации обстановки в Молдавии. Он уточнил, что со стороны России якобы исходят заговоры с целью «попытаться дестабилизировать правительство» республики. Он уточнил, что молдавские власти «прилагают усилия для защиты от этого».

16 февраля президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны. Политик подчеркнула, что страна намерена продолжать придерживаться политики нейтралитета.