В России пообещали добиваться от ООН расследования взрывов на «Северных потоках»

Постпред Небензя: РФ будет добиваться от ООН расследования взрывов на «Северных потоках»

Россия будет добиваться от соответствующих структур ООН расследования диверсий на российских газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», пообещал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, ООН обладает возможностями для создания механизмов по расследованию инцидентов, аналогичных взрывам на «Северных потоках».

«В ООН создано очень много механизмов для неких расследований. Как вы знаете, в Сирии ли, в других местах, когда это необходимо, механизмы создаются», — пояснил он.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о подрывах «Северных потоков», сможет выступить на заседании Совета Безопасности ООН. Он также заявил, что голосование о проведении организацией расследования диверсий может пройти на следующей неделе.