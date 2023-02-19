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05:10, 19 февраля 2023Культура

Болезнь Брюса Уиллиса назвали «билетом в один конец»

Невролог Власов назвал болезнь актера Брюса Уиллиса «билетом в один конец»

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Врач-невролог Ян Власов считает болезнь голливудского актера Брюса Уиллиса «билетом в один конец». Об этом он рассказал «Российской газете».

Он объяснил, что лобно-височная деменция и иные формы этого заболевания означают развитие в мозге дегенеративных процессов, безвозвратно уничтожающих нейроны и их связи. Ученые пока не нашли эффективного способа вылечить это заболевание, и могут лишь замедлить отсрочить появление симптомов. «Кто первым найдет способ удержания психического здоровья, по сути будет "править миром"», — сказал эксперт.

Ранее бывшая жена Брюса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

В марте 2022 года информация о том, что актер страдает от деменции, появилась и в других источниках. Газета The New Zealand Herald ссылалась на режиссера Мэтта Эскандари, который сотрудничал с Уиллисом. Тот утверждал, что «легенда угасает на глазах».

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Марина Совина
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