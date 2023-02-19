Российский доброволец описал тактику разведки ВСУ под Угледаром

Доброволец отряда «Эспаньола» заявил, что ВСУ посылают новичков на разведку под Угледаром

Подразделения разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в первую очередь посылают к российским позициям новичков или слабо подготовленных бойцов. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российского добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Выходной.

Описывая тактику ведения разведки, доброволец рассказал, что лично сталкивался с такими ситуациями. Он предположил, что таким образов украинские военные пытаются испытать новобранцев на бесстрашие.

«ДРГ к нам пыталась пролезть… Заметил буквально в 40 метрах — человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из "зеленки". Увидев друг друга, мы оба очень удивились. (...) У них есть такая практика — они одного человека отправляют вперед. То есть какого-то нового. И говорят ему, что до них [до российских военных] 250 метров, а по факту — 150 метров», — сообщил Выходной.

Он отметил, что слышал аналогичные истории и от других своих сослуживцев, а потому считает сложившуюся ситуацию закономерностью.

Кроме того, командир добавил, что в районе Угледара вновь началось медленное продвижение российских войск, в том числе отрядов морской пехоты и донецких батальонов особого назначения.

«Этот участок фронта очень тяжелый, но ребята наши двигаются вперед везде. Под городом они уже воюют», — заверил он.

10 февраля временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские силы сумели закрепиться в южной части Угледара. По его словам, Украина продолжает перебрасывать в город большие резервы, что замедляет взятие города.