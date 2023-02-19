В Абхазии высказались против вступления в состав России

Общественные организации Абхазии выступили против вступления в состав России

Общественные организации Абхазии высказались против вступления в состав России, подчеркнув, что вопрос о статусе республики не подлежит обсуждению. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаем, что формат действующих отношений с признавшими нас странами, в первую очередь с Российской Федерацией, полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях. Все спекуляции на тему о вождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц, считаем безответственными и наносящими вред нашим взаимоотношениям», — говорится в заявлении ряда общественных организаций.

Ранее экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба заявил, что ее граждане не желают присоединяться к России. «Вопрос вступления в состав России часто поднимается, но большинство населения Абхазии против этого. На повестке дня этот вопрос не стоит», — сказал Тарба. По его словам, в стране с самого начала заявили о партнерских отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что Абхазия всегда будет партнером России.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.