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11:48, 19 февраля 2023Мир

Командующий армией Британии пригрозил отставкой из-за сокращения бюджета

DM: глава Генштаба Британии Сандерс пригрозил отставкой из-за сокращения бюджета армии

Фото: Shutterstock

Командующий сухопутными войсками Великобритании и глава Генштаба генерал Патрик Сандерс пригрозил министру обороны страны Бену Уоллесу отставкой в случае, если Минобороны продолжит политику по сокращению бюджета армии. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

«[Сандерс] не из тех, кто начинает стучать по столу и угрожать уйти, но он провел черту и сказал себе, что дальше только отставка, и Бен Уоллес знает это. Трудно вспомнить, когда армия была в худшем состоянии», — заявили газете источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Сандерс недоволен тем, что его подчиненные вынуждены работать с устаревшим оборудованием из-за отсутствия средств на новые образцы вооружений.

Ранее сообщалось, что из-за военной поддержки Украины и ухудшения материальной базы Вооруженных сил Великобритании число зачисленных в армию новобранцев за год упало на 30 процентов. Сандерс отмечал, что передача военных припасов, оборудования и вооружений Украине значительно ослабила боеготовность страны, что привело к кадровым проблемам.

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Виктория Кондратьева
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