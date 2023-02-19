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12:20, 19 февраля 2023Россия

Военный эксперт объяснил желание США ослабить Россию

Военный эксперт Кедми заявил, что США хотят ослабить Россию, чтобы расправиться с Китаем

Фото: Leah Millis / Reuters

США в настоящее время активно спонсируют Украину и накачивают ее оружием, чтобы ослабить Россию, а затем перейти к наступлению на Китай. Об этом заявил военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми в беседе с БЕЛТА.

«Основная цель Соединенных Штатов — выбить Россию, сделать ее недееспособной с военной и политической точки зрения к 2025 году, чтобы потом расправиться с Китаем», — объяснил эксперт.

По его словам, параллельно Вашингтон желает подчинить себе и Европу. При этом, считает Кедми, европейские государства и так уже не обладают никакой самостоятельностью на протяжении последних 100 лет.

Ранее в феврале сообщалось, что американские власти заподозрили Китай в помощи России в специальной военной операции на Украине. По их мнению, Пекин может оказывать нелетальное военное содействие Москве.

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Варвара Кошечкина
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