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07:08, 19 февраля 2023Наука и техника

Российская система распознавания лиц помогла вычислить мафиози

Система распознавания лиц FindFace Security помогла вычислить мафиози во время ЧМ-2018
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская система распознавания лиц FindFace Security помогла вычислить и задержать большое количество разыскиваемых людей, в том числе мафиози, во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Как рассказал Чемезов, к мундиалю камеры с системой распознавания лиц поставили везде, благодаря чему во время чемпионата было задержано «огромное количество разыскиваемых людей». «Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали», — поделился он.

В этой же беседе глава «Ростеха» рассказал, что в России с начала спецоперации на Украине нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». По его словам, в настоящее время корпорация производит колоссальные объемы продукции для Минобороны, причем по некоторым позициям поставки выросли в 50 раз.

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Марина Совина
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