В России увеличили производство «Кинжалов»

Глава «Ростеха» Чемезов заявил об увеличении производства «Кинжалов» с начала спецоперации

В России с начала спецоперации на Украине нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом телеканалу «Звезда плюс» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов. «Сейчас увеличиваем», — сказал он. Также Чемезов рассказал, что сейчас «Ростех» производит колоссальные объемы продукции для Минобороны, причем по некоторым позициям поставки выросли в 50 раз.

5 февраля журнал Минобороны «Военная мысль» перечислил применяемые Воздушно-космическими силами ракеты в ходе спецоперации. В частности, самолеты дальней и оперативно-тактической авиации (ОТА) наносили удары с использованием крылатых ракет большой дальности Х-101, противокорабельных ракет Х-22, Х-32, Х-35У, гиперзвуковых ракет «Кинжал» и управляемых ракет повышенной досягаемости Х-59.

Ранее американский журнал Popular Mechanics сообщил о наводящих ужас на США ракетах России. Уточняется, что они способны развивать скорость «до десяти единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные». По словам автора статьи, лидером «рейтинга ужаса» стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Данное вооружение способно обходить все существующие системы ПВО