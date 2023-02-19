Путин уделит много внимания теме СВО в послании Федеральному собранию

Песков заявил, что Путин в послании Федеральному собранию уделит много внимания теме СВО

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля, уделит много внимания темам, связанным со специальной военной операцией (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

По словам представителя Кремля, само по себе послание к парламенту — «всегда громкая новость». Он подчеркнул, что сейчас жизнь всей страны вращается вокруг темы боевых действий на Украине, а потому Путин уделит ей особое внимание.

«И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — объяснил Песков.

Ранее глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов призвал не ждать от заседания 22 февраля, которое состоится на следующий день после послания Путина, каких-либо важных решений в военной области, затрагивающих жизнь жителей России.