В КНР отказались мириться с давлением США на российско-китайские отношения

Ван И: КНР никогда не смирится с давлением США на российско-китайские отношения

В КНР не намерены мириться с попытками давления США на российско-китайские отношения. Об этом глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И заявил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене, передает ТАСС.

По его словам, Китай отказывается мириться «с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения».

Ранее во время встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Мюнхене Ван И призвал британское правительство справедливо относиться к развитию КНР. При этом он подчеркнул, что этот процесс несет благо для всего человечества.