Власти Абхазии прокомментировали сообщения о вхождении в состав России

Власти Абхазии призвали не принимать во внимание ложные сообщения о присоединении к России

Управление по связям со СМИ администрации президента Абхазии Аслана Бжании призвало местных жителей не обращать внимания на ложные сообщения о возможном вхождении республики в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера.

В ведомстве указали, что поводом для подобных сообщений стал визит президента Абхазии в Москву. Там пояснили, что жители и общественные организации, распространяющие эту информацию, могут понести ответственность за голословное обвинение власти в подрыве основ конституционного строя.

Ранее сообщалось, что общественные организации Абхазии высказались против вступления в состав России, подчеркнув, что вопрос о статусе республики не подлежит обсуждению. «Все спекуляции на тему о вождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц, считаем безответственными и наносящими вред нашим взаимоотношениям», — говорится в заявлении ряда общественных организаций.