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02:58, 20 февраля 2023Мир

В Британии указали на провал попыток Запада настроить Африку против России

FT: попытки Запада настроить страны Африки и Латинской Америки против России провалились

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Западные страны пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы настроить страны Африки и Латинской Америки против России и убедить их ужесточить политику в отношении Москвы, однако эти усилия завершились провалом. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Издание указывает на то, что западным лидерам не удалось донести до глав стран так называемого глобального юга идею о том, что действия России на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира. Представителей государств Африки и Латинской Америки в Мюнхене больше волновал рост инфляции, цены на энергоносители и вопросы продовольственной безопасностью, чем ситуация на Украине.

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Отмечается, что в развивающихся странах с недоверием относятся к западным государствам, в том числе из-за их отказа выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами против коронавируса в начале пандемии COVID-19.

О провале попыток Запада свидетельствует заявление главы МИД Бразилии Мауру Виейра, сказавшего, что миру следует попытаться найти решение конфликта на Украине. «Мы не можем продолжать говорить только о войне», — заявил он. В свою очередь вице-президент Колумбии Франсия Маркес отказалась обсуждать, кто будет «победителем или проигравшим», призвав лидеров уделять больше внимания вопросам борьбы с изменением климата.

Премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила заявила, что заинтересована в «решении проблемы, но не в перекладывании вины», и выразила мнение, что Европе следовало бы направить средства на продвижение развития на Украине, в Африке, Азии и в самом Евросоюзе (ЕС) вместо того, чтобы тратить их на вооружения.

Ранее глава МИД Китая Ван И сообщил, что Китай к концу февраля подготовит документ, в котором будут изложены позиции по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди предложений китайский дипломат назвал необходимость уважать территориальную целостность и суверенитет, а также соблюдать цели и принципы Устава ООН.

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Марина Совина
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