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19:21, 20 февраля 2023Экономика

Aurus задумали продавать на Ближнем Востоке и в Африке

Минпромторг: Африка и Ближний Восток — основные экспортные направления для Aurus

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Основным экспортным направлением для поставок автомобилей Aurus на ближайшую перспективу станут страны MENA — Северной Африки и Ближнего Востока. О задумке продавать машины в этих регионах рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, его цитирует ТАСС.

Также, по его словам, до конца текущего года в ОАЭ может появиться сервисный центр Aurus и будет определен дистрибьютор.

Автомобили Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга. В ноябре 2022-го началось серийное производство отечественного внедорожника Aurus Komendant. Как рассказывали представители компании, автомобиль на 70 процентов состоит из отечественных деталей, они присутствуют во всех основных его узлах, таких как силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Осенью 2021-го был представлен автомобиль, работающий на водородном топливе, его стоимость оценивается в 36 миллионов рублей. Расстояние, которое может проехать новая модель на одной полной заправке бака, составляет 600 километров. При этом разогнаться от нуля до ста километров в час она способна за четыре секунды.

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Платон Щукин
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