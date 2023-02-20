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00:44, 20 февраля 2023Бывший СССР

Опубликованы кадры уничтожения автомобиля с боеприпасами для ВСУ

«Военкоры РВ» опубликовали кадры уничтожения автомобиля с боеприпасами для ВСУ

Российская артиллерия уничтожила автомобиль, который подвозил боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронт в Запорожской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Машину, которая подвозила боеприпасы одному из подразделений украинской армии, обнаружили разведчики. После точного попадания по автомобилю в нем сдетонировал весь перевозимый боекомплект.

Ранее российский военкор Евгений Поддубный заявил, что ВСУ пытаются сохранить устойчивость своих линий обороны на всем протяжении фронта, параллельно продолжая формировать ударный резерв для весенне-летнего контрнаступления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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