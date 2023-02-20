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16:39, 20 февраля 2023Путешествия

Впавшую в кому на Бали россиянку эвакуируют на родину после недель ожидания

Впавшую в кому на Бали в январе россиянку эвакуируют в Новосибирск 20 февраля

Фото: unsplash

Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на Бали в январе 2023 года, эвакуируют в Новосибирск в понедельник, 20 февраля. Об этом РИА Новости рассказал сын россиянки Антон Новосельцев.

Отмечается, что российскую туристку доставят на родину после нескольких недель ожидания. Новосельцеву уже посадили на борт воздушного судна, следующего в Дубай. Там ей и медперсоналу предстоит совершить пересадку на рейс в Москву, а уже оттуда отправиться в Новосибирск. «Наши российские жители на Бали, которые жили рядом с мамой, конечно, все пришли, — сообщил сын женщины. — Они попрощались, пожелали выздоровления».

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При этом Новосельцев подчеркнул, что его мать не получала должного отношения со стороны медиков на Бали. «Не все врачи там относятся к пациентам хорошо, только за деньги, — пояснил он. — Ну, конечно, как только деньги поступили, сразу же отношение к моей маме стало намного лучше у абсолютно всех».

Ранее в январе сообщалось, что власти Индонезии отказались помогать Елене Новосельцевой. Женщину не удалось перевезти обратно в Россию, срок ее страховки истек, а из-за задолженности в несколько миллионов рублей оказание медицинской помощи прекратилось.

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Фариза Бацазова
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