Банда подростков в российском городе поставила детей на «счетчик»
Прокуратура Калининского района Новосибирска организовала проверку по сообщениям СМИ о группе «Ашановских» подростков-хулиганов, которые держат в страхе школьников и родителей. Об этом сообщает «Российская газета».
Ранее в сети появились публикации, в который отмечалось, что подростки ходят толпой, пристают к детям и ставят их на «счетчик». На банду уже пожаловались жители ряда микрорайонов города.
В прокуратуре рассказали, что органы проверят не только факты о хулиганстве, но и деятельность местных учреждений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.
7 февраля произошло ЧП — в Химках ученица пятого класса ранила ножом сверстницу в туалете. Школьница нанесла девочке серию ударов кухонным ножом в голову и грудь, а после вернулась в школьный кабинет, залитая кровью, и произнесла фразу: «Я ее убила». Нож нападавшая принесла из дома.