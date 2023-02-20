Банда подростков в российском городе поставила детей на «счетчик»

В Новосибирске появилась банда «Ашановских» подростков, которая ставит детей на «счетчик»

Прокуратура Калининского района Новосибирска организовала проверку по сообщениям СМИ о группе «Ашановских» подростков-хулиганов, которые держат в страхе школьников и родителей. Об этом сообщает «Российская газета».

Ранее в сети появились публикации, в который отмечалось, что подростки ходят толпой, пристают к детям и ставят их на «счетчик». На банду уже пожаловались жители ряда микрорайонов города.

В прокуратуре рассказали, что органы проверят не только факты о хулиганстве, но и деятельность местных учреждений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.

7 февраля произошло ЧП — в Химках ученица пятого класса ранила ножом сверстницу в туалете. Школьница нанесла девочке серию ударов кухонным ножом в голову и грудь, а после вернулась в школьный кабинет, залитая кровью, и произнесла фразу: «Я ее убила». Нож нападавшая принесла из дома.