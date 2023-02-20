На Украине понадеялись на решение подвисших вопросов после визита Байдена

Глава офиса Зеленского Ермак: приезд Байдена в Киев ускорит решение «подвисших» вопросов

Приезд президента США Джо Байдена в Киев ускорит решение «подвисших» вопросов. Об этом глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался в своем Telegram-канале.

По его мнению, визит Байдена в Киев имеет стратегическую важность. «Решаются немало вопросов, и будут ускорены подвисшие. Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия», — пояснил он.