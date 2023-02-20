Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:41, 20 февраля 2023Бывший СССР

Глава МИД Украины оценил возможность размещения в стране иностранных военных

Глава МИД Украины Кулеба: Киев никогда не просил о размещении в стране иностранных военных
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая в интервью телеканалу CNN возможность размещения в стране иностранного воинского контингента, рассказал, что Киев ни разу не просил об этом у других государств, передает РИА Новости.

«Мы никогда не просили об иностранном контингенте на Украине», — заявил глава МИД Украины.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что американского наемника Пита Рида в Артемовске убили украинские же солдаты или воюющие за Украину подразделения иностранцев. Пригожин отметил, что место гибели наемника из США и позиции ЧВК «Вагнер» разделяло около пяти километров многоэтажной застройки, что делало поражение цели с такого расстояния практически невозможным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден рассказал о цели визита в Киев
Китайский дипломат приедет в Москву с мирным планом по Украине
Названа дата возвращения Овечкина в Вашингтон
В России прокомментировали сообщения об обнаружении обогащенного урана в Иране
Столтенберг подтвердил уход с поста генсека НАТО
Сарик Андреасян опубликовал фото с новорожденной дочерью
В НАТО заявили о высоком расходе боеприпасов украинскими войсками
Глава МИД Украины оценил возможность размещения в стране иностранных военных
В Эстонии призвали снизить потолок цен на российскую нефть
На Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.