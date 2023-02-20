Возбуждено дело после взрыва «подарка» в руках 22-летней москвички

СКР возбудил дело после взрыва «подарка» в руках 22-летней жительницы Новой Москвы

Прокуратура начала проверку после взрыва «подарка» в руках москвички

Начало событий в новости Прокуратура начала проверку после взрыва «подарка» в руках москвички

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на убийство 22-летней жительницы Новой Москвы, в руках которой взорвался «подарок». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Также следователи ведут расследование по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По данным следствия, 20 февраля неизвестный упаковал в коробку самодельное взрывное устройство и положил его возле подъезда жилого дома на улице Изумрудная в Троицке, подписав именем девушки.

В результате хлопка москвичка получила повреждения лица и левой руки.

Ранее прокуратура Москвы показала фотографию коробки. В ней была бутылка с жидкостью для розжига.

Родная сестра пострадавшей считает, что «подарок» отправил сталкер по имени Никита, который долгое время добивается внимания ее сестры. Молодой человек живет рядом и постоянно следил за девушкой.

Ранее 20 февраля сообщалось, что в Новой Москве взорвался «подарок», адресованный местной жительнице. Она получила ожоги лица и рук.