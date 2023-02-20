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10:46, 20 февраля 2023Силовые структуры

Россиянка вскрыла подарок и произошел взрыв

В Новой Москве взорвался подарок 22-летней местной жительницы

Фото: Яндекс.Карты

В Новой Москве взорвался подарок, врученный 22-летней местной жительнице, ее с травмами госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Презент с именем девушки был доставлен к подъезду дома на 2-й Изумрудной улице в Троицке. Она открыла коробку из-под обуви, внутри которой были две бутылки для розжига и детонатор. После взрыва последовал пожар.

Девушка получила ожоги лица и рук. Ей вызвали скорую помощь. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранители, которые устанавливают отправителя коробки, уточняет Telegram-канал «112».

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Любовь Ширижик
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