Россиянка вскрыла подарок и произошел взрыв

В Новой Москве взорвался подарок 22-летней местной жительницы

В Новой Москве взорвался подарок, врученный 22-летней местной жительнице, ее с травмами госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Презент с именем девушки был доставлен к подъезду дома на 2-й Изумрудной улице в Троицке. Она открыла коробку из-под обуви, внутри которой были две бутылки для розжига и детонатор. После взрыва последовал пожар.

Девушка получила ожоги лица и рук. Ей вызвали скорую помощь. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранители, которые устанавливают отправителя коробки, уточняет Telegram-канал «112».