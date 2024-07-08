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14:57, 8 июля 2024Силовые структуры

Приговор подарившему девушке коробку со взрывчаткой россиянину остался в силе

В Москве суд признал законным приговор мужчине за подаренную девушке взрывчатку
Начало событий в новости Россиянка вскрыла подарок и произошел взрыв

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил в силе приговор Никите Селюнину, который подарил взрывчатку отвергнувшей его девушке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службы столичной прокуратуры.

Как было установлено, в апреле 2024 года суд обещал рассмотреть жалобу на приговор Селюнину, который в декабре 2023 года получил девять лет в колонии строгого режима за отправку девушке коробки со взрывчаткой.

По данным правоохранителей, осужденный самостоятельно изготовил зажигательное устройство, положил его в коробку, завернул в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом и подписал..

Пострадавшая получила злополучный подарок в феврале 2023 года. Презент с именем девушки был доставлен к подъезду дома на 2-й Изумрудной улице в Троицке. Она открыла коробку из-под обуви, внутри которой были две бутылки для розжига и детонатор. После взрыва последовал пожар. Девушка получила ожоги лица и рук. Ей вызвали скорую помощь.

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      Анна Габай
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