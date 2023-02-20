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12:30, 20 февраля 2023Силовые структуры

Прокуратура начала проверку после взрыва «подарка» в руках москвички

Прокуратура Москвы начала проверку после взрыва «подарка» в руках 22-летней москвички
Начало событий в новости Россиянка вскрыла подарок и произошел взрыв

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту инцидента с 22-летней жительницей Троицка, в руках которой взорвался «подарок». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, утром 20 февраля в жилом доме на улице 2-я Изумрудная девушка открыла коробку, оставленную неизвестным около подъезда, на которой были указаны ее фамилия и имя. Ее обнаружила женщина, проживающая в том же подъезде, и сообщила о находке матери девушки. Она вскрыла коробку, произошло возгорание, девушка получила телесные повреждения.

Прокуратура показала фотографию коробки. В ней была бутылка с жидкостью для розжига.

Родная сестра пострадавшей считает, что «подарок» отправил сталкер по имени Никита, который долгое время добивается внимания ее сестры. Молодой человек живет рядом и постоянно следил за девушкой, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее 20 февраля сообщалось, что в Новой Москве взорвался подарок, адресованный местной жительнице. Она получила ожоги лица и рук.

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Любовь Ширижик
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