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15:53, 20 февраля 2023Экономика

Назван срок отгрузок первых российских электрогрузомобилей

Отгрузки первых российских электрогрузомобилей начнутся во втором квартале 2023 года

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Во втором квартале 2023 года начнутся отгрузки заказчикам первого российского электрогрузомобиля Evm Pro. Такой срок назвал гендиректор «Электромобили Мануфакчуринг рус» Илья Рашкин, передает ТАСС. По его словам, предзаказ на первую партию машин уже открылся.

В настоящее время существуют три модификации: промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон. Открытие завода по серийному выпуску Evm Pro (находится в ОЭЗ «Технополис Москва») намечено на конец марта. Ожидается, что в год на нем будут выпускать тысячу машин, стоимость первых 250 автомобилей составит 4,5 миллиона рублей.

Электрогрузовики EVM Pro представили в феврале 2022-го. Завод, на котором будет производиться сборка и выпуск EVM Pro, расположится в ОЭЗ «Технополис Москва». EVM Pro создан в сотрудничестве с концерном УАЗ на базе шасси «УАЗ Профи». Машина будет весить 3,5 тонны, а на одном заряде сможет проехать до 300 километров, для сохранения заряда батареи на морозе предусмотрена специальная система обогрева.

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Платон Щукин
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