В Минобороны ФРГ раскрыли детали Мюнхенской конференции

Глава Минобороны ФРГ Писториус раскрыл детали Мюнхенской конференции

Предстоящие недели военного конфликта являются определяющими судьбу Украины. Так в интервью Bloomberg глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскрыл детали Мюнхенской конференции.

По словам немецкого министра, в Мюнхене обсуждали повестку встречи встречи в Рамштайне на уровне глав оборонных ведомств стран НАТО. Участники форума решили, что «в течение трех месяцев странам НАТО необходимо добиться создания на Украине надежной, рабочей ПВО».

Ранее Писториус признался, что военная помощь Украине со стороны стран Запада направлена на демонстрацию силы по отношению к России. По его словам, подобный подход означает поощрение украинцев в их самообороне, а также подразумевает передачу вооружений Киеву.

До этого стало известно, что Германия отправит Киеву системы противовоздушной IRIS-T. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Писториуса за такое решение. «Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», — сказал лидер Украины.

Тогда же Зеленский пожаловался на то, что Украина часто сталкивается с нежеланием западных стран помогать ей поставками оружия и техники. При этом в качестве примера он упомянул Германию.