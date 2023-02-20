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10:21, 20 февраля 2023Мир

В Минобороны ФРГ раскрыли детали Мюнхенской конференции

Глава Минобороны ФРГ Писториус раскрыл детали Мюнхенской конференции

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Предстоящие недели военного конфликта являются определяющими судьбу Украины. Так в интервью Bloomberg глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскрыл детали Мюнхенской конференции.

По словам немецкого министра, в Мюнхене обсуждали повестку встречи встречи в Рамштайне на уровне глав оборонных ведомств стран НАТО. Участники форума решили, что «в течение трех месяцев странам НАТО необходимо добиться создания на Украине надежной, рабочей ПВО».

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Ранее Писториус признался, что военная помощь Украине со стороны стран Запада направлена на демонстрацию силы по отношению к России. По его словам, подобный подход означает поощрение украинцев в их самообороне, а также подразумевает передачу вооружений Киеву.

До этого стало известно, что Германия отправит Киеву системы противовоздушной IRIS-T. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Писториуса за такое решение. «Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», — сказал лидер Украины.

Тогда же Зеленский пожаловался на то, что Украина часто сталкивается с нежеланием западных стран помогать ей поставками оружия и техники. При этом в качестве примера он упомянул Германию.

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Глеб Бажуткин
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