Медведев высказался о визите Байдена в Киев

Зампред СБ Медведев заявил, что Байден отправился в Киев, получив гарантии безопасности

Президент США Джо Байден отправился в Киев, предварительно получив гарантии безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, во время своего визита Байден публично поклялся в верности неонацистскому режиму.

«Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа», — написал в блоге политик.

Байден посетил Киев с необъявленным визитом утром в понедельник, 20 февраля. Как сообщало издание The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.

Выступая на пресс-конференции в Киеве Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) противотанковые системы и другое вооружение.