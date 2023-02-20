Власти Турции предостерегли от приближения к морю после землетрясений

В турецкой провинции Хатай предостерегли от приближения к морю после новых землетрясений

Власти Турции предупредили людей об опасности приближения к морю в провинции Хатай после новых землетрясений из-за риска повышения уровня воды. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Ведомство предостерегло граждан от подхода к воде из-за риска повышения уровня моря до 50 сантиметров. «Просьба к гражданам не приближаться к берегу моря», — говорится на сайте управления.

Вечером в понедельник, 20 февраля, стало известно о двух землетрясениях в районах Дефне и Самандаг в провинции Хатай интервалом в три минуты и магнитудой 6,4 и 5,8.

CNN Turk рассказал о новых разрушениях, рухнули поврежденные здания. В Сирии уточнили, что есть пострадавшие.