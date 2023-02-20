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15:00, 20 февраля 2023Забота о себе

Врач рассказал о продлевающем жизнь на пять-семь лет правиле

Кардиолог Беленков: правильный прием лекарств продлевает жизнь на пять-семь лет

Фото: unsplash

При лечении гипертонии чрезвычайно важно соблюдать правила приема лекарств — это продлевает жизнь на пять-семь лет. Об этом врач-кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал изданию «Аргументы и факты».

Беленков объяснил, что пациентам с гипертонией чаще всего назначают препараты пролонгированного действия, начинающие работать не сразу, а только через три часа, зато их действие продолжается почти сутки. Поэтому существует простая рекомендация, которая позволит держать эту болезнь под контролем: лекарства надо принимать заранее, а не в тот момент, когда давление уже повысилось.

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Для быстрого понижения повышенного давления правильным будет принимать препараты, эффект от приема которых наступает через 10-15 минут и длится не более часа, отметил Беленков. По его словам, опытные гипертоники пьют лекарство длительного действия утром по расписанию и при этом всегда имеют при себе экспресс-средства на случай внезапного приступа.

Подскочило давление — разжевал таблетку, чуть-чуть подождал, давление снизилось, и продолжаешь свои дела. Вот так нужно лечиться, а не следовать советам телевидения, соседки

Юрий Беленков врач-кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН

Кардиолог уверен: если придерживаться этого нехитрого совета, можно продлить жизнь на пять-семь лет.

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Наталья Обрядина
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