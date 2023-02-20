В ДНР прокомментировали визит Байдена в Киев

Сенатор Никонорова заявила, что визит Байдена в Киев похож на подготовку к поражению

Визит президента США Джо Байдена в Киев похож на подготовку украинских властей к поражению в противостоянии с Россией. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделилась сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

По ее словам, главная цель поездки Байдена — сообщить, что Украина не имеет возможности одержать победу в боях за Донбасс и впереди ее ожидают «тяжелые дни».

«И уже не так категоричен ее президент [Владимир Зеленский] в обещаниях удерживать Артемовск до последнего», — заявила Никонорова.

Обещания Байдена, связанные с новым пакетом военной помощи, она назвала попыткой «задрапировать дорогой иностранной тканью» дефекты в конструкции украинской государственной машины.

«Раньше уверенно заявляли, что Украина с помощью западного оружия побеждает. Теперь же на фоне набивших оскомину мантр о том, что Киеву будут выделены миллиарды в виде бюджетной помощи, а экономика изолированной России переживает проблемы, зазвучал слаженный хор о тяжелых временах», — добавила сенатор.

Байден посетил с необъявленным визитом Киев утром в понедельник, 20 февраля. Как сообщало издание The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.

Выступая на пресс-конференции в Киеве Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.