МИД Китая ответил на заявления США о военной помощи России

МИД Китая призвал США прекратить распространять дезинформацию о военной помощи России

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ответил на заявления США о том, что Пекин намеревается оказать военную помощь России, и призвал Вашингтон не распространять дезинформацию. Его слова приводит РИА Новости.

«Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», — подчеркнул дипломат.

Вэньбинь указал, что политика Китая направлена на мирное урегулирование конфликта и содействие проведению переговоров. Он призвал США переосмыслить свою позицию, сделать больше практических шагов для разрешения украинского кризиса и прекратить перекладывать ответственность.

Ранее власти Соединенных Штатов заподозрили Пекин в намерении помочь России вооружениями для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что помощь КНР России якобы будет состоять из оружия и боеприпасов.

