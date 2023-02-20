Агент Кокорина оценил информацию о планах футболиста сменить гражданство

Агент Кокорина Бердышев опроверг слухи о планах футболиста получить гражданство Кипра

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, оценил информацию о планах клиента сменить гражданство. Его слова приводит РИА Новости.

Бердышев опроверг слухи о том, что футболист хочет получить паспорт Кипра. «У кого-то новогодние праздники еще не закончились, видимо», — заявил агент.

18 февраля футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «Матч ТВ» заявил о желании Кокорина получить кипрское гражданство. По его мнению, нападающий нашел свою страну.

В данный момент Кокорин находится в аренде в «Арисе». Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине», к которой он присоединился в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне 31-летний россиянин провел за «Арис» 17 матчей, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

