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11:57, 20 февраля 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ объяснил решение остаться в России

Колумбийский футболист Кордоба заявил, что «Краснодар» сделал все для его возвращения

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Колумбийский нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Джон Кордоба объяснил решение остаться в России. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист заявил, что изначально не хотел возвращаться в Краснодар, как и другие легионеры, однако затем передумал. «Нелегко было принять решение вернуться. Но клуб сделал все для этого. Все были в этом очень заинтересованы. Я чувствовал это все время», — подчеркнул Кордоба.

Форвард перешел в «Краснодар» летом 2021 года. Он приостановил контракт с клубом после начала СВО на Украине, однако летом 2022-го вернулся в Россию.

7 марта Международная федерация футбола разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке. Российские клубы также были исключены из розыгрыша еврокубков.

Анастасия Борисова
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